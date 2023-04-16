ВСУ перешли в наступление в Бахмуте и отбили у россиян железную дорогу 16.04.2023, 15:27

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Оккупантов оттеснили с вокзала.

Несмотря на Пасху, российские оккупанты продолжают штурмы Бахмута. (ВСУ контратакуют), и небезуспешно. По последним данным, Силам обороны Украины удалось вернуть контроль над железной дорогой.

Об этом сообщил в Telegram днем 16 апреля с места событий военнослужащий, который анонимно пишет под ником «Бахмутский Демон».

Он предупредил, что ситуация крайне нестабильна и быстро меняется. Однако, на данный момент железнодорожный вокзал остается под контролем Украины.

«Вокзал наш. Но по нему динамика. Все слишком тяжело, нет ничего стабильного», - сообщил военнослужащий.

Он уточнил, что Ивановское, Хромовое, а также западная часть города Бахмута удерживается прочно украинскими силами.

За Бахмут уже более полугода идут самые ожесточенные бои. Об этот укрепрайон «сточилась», пожалуй, самая боеспособная часть оккупационной армии РФ - ЧВК «Вагнер», потери группировки в «мясных штурмах» огромные.

На сегодня она уменьшилась настолько, что была вынуждена передать тылы на Бахмутском направлении под контроль кадровых войск РФ. ЧВК же сейчас орудует в самом городе. Как отмечают эксперты, воюют уже не завербованные зеки, а профессиональный костяк группировки.

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