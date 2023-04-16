закрыть
16 апреля 2023, воскресенье, 16:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Опубликованы подробности покушения на премьер-министра Японии

4
  • 16.04.2023, 15:50
  • 3,830
Опубликованы подробности покушения на премьер-министра Японии
Фумио Кисида

Охранник портфелем отбил на лету взрывное устройство.

Как ранее писал сайт Charter97.org, во время выступления премьера Японии Фумио Кисиды в городе Вакаяма прогремел взрыв.

Охранник премьер-министра Японии отбил портфелем на лету брошенное в сторону Кисиды взрывное устройство. Соответствующий фрагмент видео появился на одном из японских каналов Twitter.

На видео зафиксировано, как охранник замечает летящее в сторону Кисиды устройство, он осторожно отбивает его – портфелем и ногой, а потом сразу бросается к премьеру и отводит его в сторону, прикрывая собой.

Впоследствии устройство взорвалось, возникло сильно задымление.

Молодого человека, бросившего устройство, задержали гражданские и передали полиции. 

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

І адзін у полі воін
І адзін у полі воін Міхась Скобла
Между ними, девочками
Между ними, девочками Ирина Халип
Велодорожка ведет в окопы
Велодорожка ведет в окопы Леонид Невзлин
Нельзя верить патологическому лжецу Лукашенко
Нельзя верить патологическому лжецу Лукашенко Артем Черников