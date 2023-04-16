Опубликованы подробности покушения на премьер-министра Японии

Опубликованы подробности покушения на премьер-министра Японии4
- 16.04.2023, 15:50
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Охранник портфелем отбил на лету взрывное устройство.
Как ранее писал сайт Charter97.org, во время выступления премьера Японии Фумио Кисиды в городе Вакаяма прогремел взрыв.
Охранник премьер-министра Японии отбил портфелем на лету брошенное в сторону Кисиды взрывное устройство. Соответствующий фрагмент видео появился на одном из японских каналов Twitter.
На видео зафиксировано, как охранник замечает летящее в сторону Кисиды устройство, он осторожно отбивает его – портфелем и ногой, а потом сразу бросается к премьеру и отводит его в сторону, прикрывая собой.
Впоследствии устройство взорвалось, возникло сильно задымление.
Молодого человека, бросившего устройство, задержали гражданские и передали полиции.