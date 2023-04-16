«Многие из нас небоеспособны»: российские «мобики» подняли бунт 16.04.2023, 16:18

Военные РФ записали видеообращение с жалобами.

Мобилизованные из Московской и Ивановской областей РФ записали видеообращение с жалобами на то, что их незаконно вывезли из Ростова-на-Дону в Луганскую область, отобрав военные билеты.

«У нас нет понимания того, где мы находимся, кроме того, что мы в Луганской области. Мы не стоим на довольствии у Минобороны», — заявил один из военных.

Родные солдат рассказали изданию ASTRA, что военные на видео — это часть мобилизованных, которых 5 апреля 2023 года в составе около 500 человек отправили тремя грузовыми самолетами из Курска в Ростов-на-Дону. Якобы для обучения и перевода в подчинение в местную воинскую часть. Однако оттуда ночью мужчин вывезли в Луганскую область. Затем их, вероятно, разделили. О группе из 170 мобилизованных из этих самолётов, которых заставляли подписать контракты с ЧВК «Вагнер» (которую сами представители ЧВК называли «Волки», —мы рассказывали ранее).

Другая группа солдат записала видеообращение несколько дней назад. По данным родных — 13 апреля. По рассказу солдат, запись, вероятно, была сделана 10 апреля.

«Мы, военнослужащие в/ч 11048 и в/ч 61899 с полевого лагеря «Постоялые дворы» (Курской области) были направлены, со слов подполковника Маецкого и полковника Ермака, в сторону Крыма переводиться в Южный военный округ, боевое распоряжение нам показано не было, офицеров с нами не было, после этого мы прибыли в Ростов в 136-ую мотострелковую бригаду, где проходят службу только срочники, где у нас были собраны военники под предлогом того, что проставят там новые печати о переводе в часть и было сказано, что военники вернут в течение одного дня.

На данный момент с тех слов прошло пять дней, документы так и не выдали.<…>.

Многие из нас являются небоеспособными. У них — категория «Д». Они не могут выполнять боевые задачи. Многим требуется медицинская помощь, которую здесь нам в полевых условиях не могут оказать», — заявили солдаты на видео.

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