Боец ВСУ рассказал об истерике Пригожина из-за контрнаступления Украины 16.04.2023, 17:25

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Россиян готовят к поражению.

В сводках Генштаба наблюдается уменьшение количества ликвидированных окупантов. Россияне начинают беречь личный состав, ожидая украинского контрнаступления.

Об этом 24 Каналу рассказал военный ВСУ и общественный деятель Евгений Карась. Он отметил, что россияне уже сейчас обдумывают, как будут оправдывать себя после поражения в войне.

По сообщениям военного, россияне планировали сделать «вторым Бахмутом» Авдеевку и Марьинку. После Бахмута они должны были идти срезать Северское выступление, которое для них опасно, однако сейчас они не концентрируют своих сил там, вместо этого концентрируются в районе Авдеевка – Торец.

Северское направление для оккупантов более приоритетно, однако они не смогли там продвинуться. Поэтому начали «Авдеевскую авантюру», там они сейчас совершают провальные атаки, о чем пишут сами российские военные.

«История Бахмута еще не завершилась, история Авдеевки развивается неуспешно. Темп давления уменьшился, потому что вагнеровцев стало меньше, их поддерживают десантники», – добавил боец.

Россияне значительных успехов уже не будут иметь

Карась рассказал, что самая большая группировка России сейчас находится на Лиманском направлении, но «это направление не началось» ни в январе, ни в феврале, ни в марте, а сейчас апрель и «Лиманского направления до сих пор нет».

«Они ожидают, потому что страшно, ожидают, что, возможно, у них где-то получится и тогда они оживятся, или берегут силы на момент, когда будет наше контрнаступление»,– заметил военный.

История с Бахмутом, по его мнению, показательна, хотя украинских военных оккупанты несколько вытесняют из города, но это не даст им значительных результатов. Россияне не окружили, не отрезали украинских военных от поставок, не говорится о потере техники, мгновенного выведения значительных соединений, поражении штабов, уничтожении сопутствующих служб и т.д. Как, например, было в Изюме: уничтожено большое количество военной техники, уничтожены штабы, подразделения и т.д.

Россиян готовят к поражению

Напомним, глава ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин недавно заявил, что России следует прекращать войну, но не выводить войска, а закрепиться на оккупированных территориях. Очевидно, путинский приспешник так боится контрнаступления ВСУ, что хочет уберечь хоть что-то захваченное.

По словам Карася, такие заявления Пригожина направлены на подготовку общественного мнения России к украинскому контрнаступлению, к тому что Украина подготовила «13 миллиардов войск и 15 авианосцев».

«Мол, «их наступало 5 миллионов человек и еще все НАТО, да, мы проиграли, но мы и так показали хорошие результаты, отбились от 5 миллионов и потеряли несколько тысяч русских, это вообще успех, это феноменально». Они готовят общественное мнение к тому, что «набутыливаться» – это было почетно, прекрасно, так и задумывалось. Это очень хороший сигнал, они уже готовят прелюдию к хорошим новостям», – резюмировал военнослужащий.

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