Минобороны Беларуси отрабатывает механизм перехода на военное время 4 16.04.2023, 18:22

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С хранения снимают военную и специальную технику.

В пресс-службе Минобороны Беларуси заявили, что «проводится проверка» с целью определить способность белорусской армии «выполнять задачи по предназначению» в условиях быстро меняющейся обстановки.

Сейчас одно из соединений Западного оперативного командования готовится выполнять задачи. Отрабатывается весь механизм перевода механизированного соединения (численностью до шести тысяч человек) с мирного времени на военное.

Некоторые подразделения совершили марши в назначенные районы, оборудовали там инфраструктуру тыла и подготовили вооружения и военную технику к выполнению задач.

По плану, на завершающем этапе проверки соединение поучаствует в бригадном тактическом учении.

Как ранее писал сайт Charter97.org, на фоне «проверки боеготовности» армии в Беларуси усилили контроль за выдачей больничных.

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