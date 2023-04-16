Минобороны Беларуси отрабатывает механизм перехода на военное время

Минобороны Беларуси отрабатывает механизм перехода на военное время4
- 16.04.2023, 18:22
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С хранения снимают военную и специальную технику.
В пресс-службе Минобороны Беларуси заявили, что «проводится проверка» с целью определить способность белорусской армии «выполнять задачи по предназначению» в условиях быстро меняющейся обстановки.
Сейчас одно из соединений Западного оперативного командования готовится выполнять задачи. Отрабатывается весь механизм перевода механизированного соединения (численностью до шести тысяч человек) с мирного времени на военное.
Некоторые подразделения совершили марши в назначенные районы, оборудовали там инфраструктуру тыла и подготовили вооружения и военную технику к выполнению задач.
По плану, на завершающем этапе проверки соединение поучаствует в бригадном тактическом учении.
Как ранее писал сайт Charter97.org, на фоне «проверки боеготовности» армии в Беларуси усилили контроль за выдачей больничных.