Автоэксперты рассказали, как сэкономить топливо 4 16.04.2023, 19:15

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Подборка полезных фактов для водителей.

Эксперты назвали пять главных факторов, которые влияют на расход топлива в автомобиле.

«Апостроф» публикует подборку полезных фактов для водителей.

Что влияет на расход топлива - пять главных факторов

▪ Музыкальная аппаратура - частое прослушивание музыки на большой громкости может стать причиной серьезного расхода топлива, который может возрасти на несколько процентов, если автомобилист использует различные усилители и сабвуферы.

▪ Светотехника - включенные фары также влияют на расход топлива. Для экономии важно вовремя отключать светотехнику в момент, когда она вам не нужна.

▪ Кондиционер и климат-контроль - эти функции также влияют на расход топлива. Иногда можно отказаться от системы охлаждения и просто воспользоваться проветриванием салона.

▪ Печка - откажитесь от максимального нагрева, чтобы не тратить лишнее топливо.

▪ Обогрев сидений - полезная функция, от которой нужно отказаться в момент, когда сидение получило достаточный нагрев.

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