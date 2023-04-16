Автоэксперты рассказали, как сэкономить топливо

Автоэксперты рассказали, как сэкономить топливо4
- 16.04.2023, 19:15
- 1,656
Подборка полезных фактов для водителей.
Эксперты назвали пять главных факторов, которые влияют на расход топлива в автомобиле.
«Апостроф» публикует подборку полезных фактов для водителей.
Что влияет на расход топлива - пять главных факторов
▪ Музыкальная аппаратура - частое прослушивание музыки на большой громкости может стать причиной серьезного расхода топлива, который может возрасти на несколько процентов, если автомобилист использует различные усилители и сабвуферы.
▪ Светотехника - включенные фары также влияют на расход топлива. Для экономии важно вовремя отключать светотехнику в момент, когда она вам не нужна.
▪ Кондиционер и климат-контроль - эти функции также влияют на расход топлива. Иногда можно отказаться от системы охлаждения и просто воспользоваться проветриванием салона.
▪ Печка - откажитесь от максимального нагрева, чтобы не тратить лишнее топливо.
▪ Обогрев сидений - полезная функция, от которой нужно отказаться в момент, когда сидение получило достаточный нагрев.