закрыть
16 апреля 2023, воскресенье, 19:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Автоэксперты рассказали, как сэкономить топливо

4
  • 16.04.2023, 19:15
  • 1,656
Автоэксперты рассказали, как сэкономить топливо

Подборка полезных фактов для водителей.

Эксперты назвали пять главных факторов, которые влияют на расход топлива в автомобиле.

«Апостроф» публикует подборку полезных фактов для водителей.

Что влияет на расход топлива - пять главных факторов

▪ Музыкальная аппаратура - частое прослушивание музыки на большой громкости может стать причиной серьезного расхода топлива, который может возрасти на несколько процентов, если автомобилист использует различные усилители и сабвуферы.

▪ Светотехника - включенные фары также влияют на расход топлива. Для экономии важно вовремя отключать светотехнику в момент, когда она вам не нужна.

▪ Кондиционер и климат-контроль - эти функции также влияют на расход топлива. Иногда можно отказаться от системы охлаждения и просто воспользоваться проветриванием салона.

▪ Печка - откажитесь от максимального нагрева, чтобы не тратить лишнее топливо.

▪ Обогрев сидений - полезная функция, от которой нужно отказаться в момент, когда сидение получило достаточный нагрев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

І адзін у полі воін
І адзін у полі воін Міхась Скобла
Между ними, девочками
Между ними, девочками Ирина Халип
Велодорожка ведет в окопы
Велодорожка ведет в окопы Леонид Невзлин
Нельзя верить патологическому лжецу Лукашенко
Нельзя верить патологическому лжецу Лукашенко Артем Черников