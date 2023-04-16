Сильвио Берлускони перевели в обычную палату

Сильвио Берлускони перевели в обычную палату1
- 16.04.2023, 20:00
Перед этим скандальный политик попал в реанимацию.
У экс-премьера Италии, близкого друга российского диктатора Владимира Путина Сильвио Берлускони обнаружили лейкемию - онкологическое злокачественное заболевание клеток крови.
2 апреля он попал в реанимацию. Итальянские СМИ писали о проблемах с дыханием, связанных с рецидивом пневмонии, однако причина оказалась не только в этом.
На данный момент Берлускони переведен из реанимации в обычную палату, сообщает газета Corriere della Sera.
По данным издания, 86-летний политик был переведен из реанимации в связи с «постоянным улучшением состояния в последние дни».