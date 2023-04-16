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Сильвио Берлускони перевели в обычную палату

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  • 16.04.2023, 20:00
Сильвио Берлускони перевели в обычную палату

Перед этим скандальный политик попал в реанимацию.

У экс-премьера Италии, близкого друга российского диктатора Владимира Путина Сильвио Берлускони обнаружили лейкемию - онкологическое злокачественное заболевание клеток крови.

2 апреля он попал в реанимацию. Итальянские СМИ писали о проблемах с дыханием, связанных с рецидивом пневмонии, однако причина оказалась не только в этом.

На данный момент Берлускони переведен из реанимации в обычную палату, сообщает газета Corriere della Sera.

По данным издания, 86-летний политик был переведен из реанимации в связи с «постоянным улучшением состояния в последние дни».

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