Сильвио Берлускони перевели в обычную палату 1 16.04.2023, 20:00

Перед этим скандальный политик попал в реанимацию.

У экс-премьера Италии, близкого друга российского диктатора Владимира Путина Сильвио Берлускони обнаружили лейкемию - онкологическое злокачественное заболевание клеток крови.

2 апреля он попал в реанимацию. Итальянские СМИ писали о проблемах с дыханием, связанных с рецидивом пневмонии, однако причина оказалась не только в этом.

На данный момент Берлускони переведен из реанимации в обычную палату, сообщает газета Corriere della Sera.

По данным издания, 86-летний политик был переведен из реанимации в связи с «постоянным улучшением состояния в последние дни».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».