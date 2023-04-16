NYT: Американские спецслужбы проникли внутрь российской армии 16.04.2023, 21:42

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США имеют доступ к службам безопасности и разведке РФ.

Российские власти не стали принимать мер, чтобы помешать США и далее иметь доступ к российским службам безопасности и разведке после утечки документов.

Об этом в субботу сообщает The New York Times со ссылкой на двух высокопоставленных должностных лиц.

По их словам, это был один из вопросов, который беспокоил Запад: они думали, что россияне попытаются найти источники США и попытаются перекрыть их. Однако через неделю после того, как данные появились в соцсетях, опасения не оправдались.

«Также нет никаких признаков того, что российское командование изменило свои операции в Украине в ответ на разоблачение», - заявили собеседники NYT.

«Американские спецслужбы проникли внутрь российской армии настолько, что в режиме реального времени предупреждают Украину о времени авиаударов Москвы и даже об их конкретных целях», — пишет издание.

Ранее сообщалось, высшее военное руководство РФ сорвало распоряжение Владимира Путина, когда тот отсутствовал на рабочем месте. Об этом писало издание Bild со ссылкой на документы оборонного ведомства США, «слитые» в СМИ.

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