Страны G7 отреагировали на размещение ядерного оружия в Беларуси 8 17.04.2023, 9:08

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«Семерка» отметила неприемлемость безответственной ядерной риторики РФ.

В Японии состоялась встреча министров иностранных дел страны G7. Они провели сессию, посвященную ситуацию в Украине. В ее рамках также обсуждалось размещения российского тактического ядерного оружия в Беларуси.

Как отмечается в сообщении японского МИДа, министр иностранных дел Есимаса Хаяси заявил, «что меры против уклонения и обхода санкций, а также поставки оружия третьими сторонами в Россию являются важными вопросами, и осудил решение президента Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси, что еще больше усилит напряженность ситуации».

Cтраны отметили неприемлемость безответственной ядерной риторики РФ. Министры согласились усилить координацию для предотвращения и реагирования на уклонение от санкций, а также поставки оружия в Россию третьими сторонами.

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