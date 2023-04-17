Путин в Пасху встретился с главой Минобороны Китая

Путин в Пасху встретился с главой Минобороны Китая2
- 17.04.2023, 8:11
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Ли Шанфу прибыл в Москву.
Владимир Путин в Кремле провел встречу с министром обороны КНР Ли Шанфу. Во встрече также принял участие глава российского минобороны России Сергей Шойгу.
Примечательно, что встреча прошла в Пасху.
«Вассальная повседневность: Лукашенко начал неделю со встречи с Шойгу, а Путин завершает ее с министром обороны Китая Ли Шанфу. Но Лукашенко повезло больше: ему хоть сюзерен позволил отметить Пасху без официальных встреч», — обращает внимание белорусский политолог Александр Фридман.