Уходящим из России компаниям ограничат вывод валюты 1 17.04.2023, 8:50

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Таким методом решили бороться с оттоком доллара и евро.

Центробанк и Минфин готовятся ввести ежемесячный лимит на покупку валюты на внутреннем рынке для уходящих из России иностранных компаний, пишут «Ведомости» со ссылкой на директора департамента финансовой политики Минфина Ивана Чебескова.

По его словам, ведомства разрабатывают специальный механизм, который будет «плавающим», без привязки «к конкретной сумме». «В целом в рамках подходов подкомиссии (она выдает разрешение на выход нерезидентов из российских активов. — ТМТ) мы всегда учитываем рыночную конъюнктуру на валютном рынке при принятии решений по сделкам, в том числе по сделкам с долями и акциями», — сказал Чебесков.

Необходимость ограничений появилась из-за низкой ликвидности иностранной валюты на российском рынке, в результате чего крупные ее покупки приводят к резкому изменению курса рубля, пишет (https://www.moscowtimes.ru/2023/04/17/uhodyaschim-iz-rossii-kompaniyam-ogranichat-vivod-valyuti-a40165 The Moscow Times.

Так, например, разрешение президента РФ Владимира Путина продать долю Shell в 27,5% в проекте «Сахалин-2» за 95 млрд руб. привело к резкому падению рубля в начале апреля к доллару и евро. По состоянию на 1 апреля доллар стоил 77 руб., а евро — 84 руб., но уже 8 апреля доллар вырос до 82 руб., а евро — до 90 руб.

В Центробанке назвали преувеличенной связь падения рубля с продажей доли Shell в «Сахалине-2». По словам зампреда ЦБ Алексея Заботкина, в начале апреля Россия прошла «нижнюю точку» в поступлении экспортной выручки из-за введенного в декабря потолка цен на российскую нефть. Но в последующем «динамика будет более гладкая», так как расчеты идут с задержкой в 1,5–3 месяца, заверил Заботкин.

За ослаблением рубля стоит то, что иностранные компании продолжают продавать российские активы и выводить средства из страны, говорит главный экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин.

Неформально лимит на закупки валюты на внутреннем рынке уже действовал, но теперь его решили формализовать, отмечает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Это сделает процесс выхода нерезидентов из России более управляемым, считает он.

При этом будет важен не сам объем лимита, а то, что заранее будут установлены какие-то правила, добавляет эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Валерий Емельянов. По его словам, ничто так не напрягает рынок, как «закулисные сделки» и непрозрачные решения.

На очереди в правительственной комиссии стоят тысячи нерезидентов и непонятно, кого, в каком порядке и на какие сумму будут выпускать, заключает Емельянов.

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