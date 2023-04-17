Названы самые надежные 10-летние кроссоверы
- 17.04.2023, 8:54
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На первом месте оказалась марка из Великобритании.
Журналисты Bild составили рейтинг из десяти самых надежных кроссоверов в Германии в возрасте десяти лет. Самые беспроблемные модели были выбраны на основе данных организации по техническом надзору Германии и результатах пройденных автомобилями техосмотров. В результате в список попали те машины, у которых процент отказов при прохождении обязательного техосмотра оказался ниже среднего.
ТОП-10 самых надежных 10-летних кроссоверов в Германии:
Mini Countryman — 13,9% отказов при техосмотре;
Mitsubishi ASX 1.8 DI-D — 16,1% отказов;
Volkswagen Touareg V8 TDI — 16,5% отказов;
БМВ Х1 18d xDrive — 16,7% отказов;
Audi Q5 2.0 TDI — 17,4% отказов;
Audi Q3 — 19,4% отказов;
Mercedes-Benz GLK 350 4MATIC — 20,2% отказов;
Volvo ХС60 Т6 — 20,2% отказов;
BMW X5 — 20,4% отказов;
Skoda Yeti 2.0 TDI 4×4 — 20,8% отказов.
Эксперты отмечают, что процент дефектов, выявленных при прохождении техосмотра, зависит, в том числе, и от среднего пробега. Модели с внушительным пробегом в среднем обычно имеют больше проблем, чем автомобили с малым пробегом.
Также свою роль может сыграть и стоимость. Практика показывает, что за более дорогими автомобилями их владельцы зачастую ухаживают более тщательно и обслуживают их лучше, чем владельцы дешевых машин.