Названы самые надежные 10-летние кроссоверы 17.04.2023, 8:54

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иллюстративное фото

На первом месте оказалась марка из Великобритании.

Журналисты Bild составили рейтинг из десяти самых надежных кроссоверов в Германии в возрасте десяти лет. Самые беспроблемные модели были выбраны на основе данных организации по техническом надзору Германии и результатах пройденных автомобилями техосмотров. В результате в список попали те машины, у которых процент отказов при прохождении обязательного техосмотра оказался ниже среднего.

ТОП-10 самых надежных 10-летних кроссоверов в Германии:

Mini Countryman — 13,9% отказов при техосмотре;

Mitsubishi ASX 1.8 DI-D — 16,1% отказов;

Volkswagen Touareg V8 TDI — 16,5% отказов;

БМВ Х1 18d xDrive — 16,7% отказов;

Audi Q5 2.0 TDI — 17,4% отказов;

Audi Q3 — 19,4% отказов;

Mercedes-Benz GLK 350 4MATIC — 20,2% отказов;

Volvo ХС60 Т6 — 20,2% отказов;

BMW X5 — 20,4% отказов;

Skoda Yeti 2.0 TDI 4×4 — 20,8% отказов.

Эксперты отмечают, что процент дефектов, выявленных при прохождении техосмотра, зависит, в том числе, и от среднего пробега. Модели с внушительным пробегом в среднем обычно имеют больше проблем, чем автомобили с малым пробегом.

Также свою роль может сыграть и стоимость. Практика показывает, что за более дорогими автомобилями их владельцы зачастую ухаживают более тщательно и обслуживают их лучше, чем владельцы дешевых машин.

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