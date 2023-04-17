Белорусы лишились одной из возможностей получить «шенген»4
- 17.04.2023, 11:46
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Один из популярный визовых центров остановил прием документов.
На официальном сайте визового центра Италии в Бресте опубликована информация о временной приостановке приёма документов на визы в связи с высокой нагрузкой и большим количеством обращений.
Заявителям, желающим подать заявку на визу по приглашению от близких родственников или деловых партнеров в Италии, необходимо обращаться в соответствующие разделы формы обратной связи.
Когда будет возобновлен прием документов в сообщении не сказано.