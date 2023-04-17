Словакия передала Украине все обещанные истребители МиГ-29
- 17.04.2023, 13:27
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Передача была осуществлена наземным путем.
Словакия завершила передачу Украине 13 обещанных истребителей МиГ-29. Об этом 17 апреля сообщило министерство обороны Словакии.
Как уточнили в ведомстве, после того как в марте украинские летчики доставили из Словакии в Украину четыре самолета, еще девять истребителей словацкие партнеры передали ВСУ в апреле.
«Эта передача была осуществлена наземным путем, чтобы обеспечить наиболее возможную безопасность. Опять же огромное спасибо всем задействованным компонентам, потому что в таких случаях это действительно важная и сложная логистическая операция», – подчеркнул министр обороны Словакии Ярослав Надь.
Он отметил, что предоставленные МиГ-29 помогут Украине в защите от российской агрессии.
«Кроме того, в отличие от нашего соседа, для нас эти самолеты были непригодны. Мы поступаем правильно», – добавил словацкий министр.