В Беларуси задержали руководителей пяти компаний, которые занимались поставками лекарств и медоборудования 17.04.2023, 14:31

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На их имущество наложили арест.

Комитет госконтроля заявил, что задержал должностных лиц пяти частных компаний, поставлявших медицинские и фармацевтические товары в учреждения здравоохранения. Число задержанных и названия компаний пока не сообщаются.

По данным КГК, работники частных компаний договаривались с зарубежными производителями товаров об их поставке на территорию Беларуси в адрес белорусских субъектов хозяйствования через фальшивых посредников. Документально поставка оформлялась через подконтрольные иностранные организации. Те же в свою очередь, увеличивая цену на товары по отдельным позициям в 4-5 раз, реализовывали ее белорусским компаниям.

В результате разница в ценах оседала на счетах иностранных фирм-посредников, подконтрольных белорусским компаниям.

Причиненный государству ущерб в виде неуплаченных налогов составил более 8,9 млн. руб, сообщает КГК.

В отношении учредителей и руководителей компаний возбуждены уголовные дела. При этом двое из фигурантов были задержаны в пункте пропуска «Лоша» при попытке выехать за границу.

Подозреваемые дали признательные показания и содействуют в расследовании уголовных дел, сообщает КГК.

У них изъяти более 250 тыс. долларов США и 55 тыс. евро. На имущество подозреваемых, включая объекты недвижимости и автомобили, наложен арест.

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