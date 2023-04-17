В Кремле назвали неважной публикацию деклараций чиновников 17.04.2023, 14:51

Они якобы не влияют на борьбу с коррупцией.

Отказ чиновников открыто отчитываться о своих доходах и публиковать декларации не имеет значения для борьбы с коррупцией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вся база для антикоррупционной работы сохраняется. Эта работа продолжается, она продолжается последовательно. Здесь главным является не публикация. Главным является, что в соответствующие органы подается эта декларация точно так же, как она подавалась», — сказал Песков «Интерфаксу».

По его словам, проверки деклараций чиновников проводятся «так же скрупулезно, как это имело место ранее». В администрации президент все сдали декларации о доходах в установленные сроки, заверил он. «Сейчас они изучаются. Принимают участие специальные службы, налоговые и так далее», — отметил пресс-секретарь президента.

Также в Кремле не видят рисков в связи с решением некоторых ведомств удалить с сайтов информацию о доходах чиновников за последние годы. «Про удаление за все последние годы ничего не знаю. Мы ничего не удаляли с нашего сайта», — сказал Песков и порекомендовал «обращаться в каждое конкретно взятое министерство и спрашивать, почему принималось такое решение».

Декларации чиновников стали исчезать с сайтов федеральных ведомств после указа президента РФ Владимира Путина, отменившего публикацию в интернете деклараций на время войны в Украине. При этом в документе ничего не говорилось о возможности удаления старых сведений.

Также в Кремле не видят рисков в связи с решением некоторых ведомств удалить с сайтов информацию о доходах чиновников за последние годы. «Про удаление за все последние годы ничего не знаю. Мы ничего не удаляли с нашего сайта», — сказал Песков и порекомендовал «обращаться в каждое конкретно взятое министерство и спрашивать, почему принималось такое решение».

Декларации чиновников стали исчезать с сайтов федеральных ведомств после указа президента РФ Владимира Путина, отменившего публикацию в интернете деклараций на время войны в Украине. При этом в документе ничего не говорилось о возможности удаления старых сведений, пишет The Moscow Times.

Так, например, декларации за 2021 год исчезли с сайта МИД РФ, Минтранспорта удалило вообще все декларации, недоступными оказались декларации о доходах руководителей ФСБ и Минобороны, писал телеграм-канал «Можем объяснить».

«Желание удалять данные было и раньше, но для этого всегда находились какие-то веские причины. Сейчас даже формальных причин не ищут, нарушая антикоррупционное законодательство. Сроков размещения сведений в законе не указано, следовательно эти данные, опубликованные ранее, должны храниться бессрочно», — отметил директор «Трансперенси Интершнешл — Россия» Илья Шуманов.

Между тем не публиковать новые декларации даже в обобщенном виде решили в Госдуме и Совфеде. Публиковать данные будет необходимо тогда, когда перестанет действовать указ президента, пояснил собеседник в аппарате Госдумы. «Сейчас такой обязанности нет», — подчеркнул он. Принимать решение о публикации информации в обобщенном виде обе палаты парламента будут «по желанию», подтвердил источник в администрации президента.

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