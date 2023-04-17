Боевик из ЧВК «Вагнера» признался в убийстве 400 человек в подвале Бахмута 16 17.04.2023, 15:16

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Приказы отдавал лично Пригожин.

42-летний россиянин Алзамат Улдаров, завербованный в ЧВК «Вагнера» из саратской колонии, до недавнего времени был командиром одного из подразделений наемников.

В разговоре с основателем российской правозащитной организации Gulagu.net Владимиром Осечкиным он рассказал о ужасающих преступлениях, которые он и другие наемники совершали в Украине по указу главаря ЧВК Евгений Пригожина.

Один из упоминаемых им эпизодов – убийство до 400 украинцев в подвале девятиэтажки в Бахмуте, Донецкая область. Он произошел всего месяц назад.

«Детей убивал. На меня ж видео есть, я не скрываю. Мне дали команду – я убил. А что мне делать оставалось? Нам дали команду вывести из Бахмута, Артемовска гражданских. Я пошел их спасать, этих гражданских. Там были дети, х***ы. Они такие же вояки. Они достойные воины, они за свое государство воюют, за свою идею. Я их не осуждают. Они достойные соперники. Но война есть война. Когда я зашел в подвал, там были дети. И мне команда не выпустить никого. Ни одного. Я выполнил команду и никого не выпустил. … Мы зашли группой и никого не выпустили. … Детей было около 40, в целом человек 300-400. У меня не было выбора, я не мог ничего сделать по-другому. Была команда на уничтожение всех. Это был большой дом, девятиэтажка. Целый подвал, первый-второй этаж был забит и заминирован. У меня не было выбора. Я принял решение и дал команду на ноль всех. Я дал команду обнулить всех н***. И я зашел туди и все были «ноль» (мертвы – прим.). Конкретное решение было, слово Пригожина – ни на какое террористическое соглашение не идти. Это были слова Пригожина. Убивать всех. Никого в плен не брать. Это нам было сказано Пригожиным. По видео. Он нам сказал никого в плен не брать, вообще никого. … Да это было несколько дней назад. Я даже тебе скажу, какого это было. Это было 18 марта. Мы зашли в Бахмут, в центр города, встали. Последний дали бой, наших ребят положили. Нам был звонок-отчет. И после этого отчета нам была команда уничтожить врагов. Мы нашли экипаж с артой, артой закидали и пошли штурмом. И убили п****асов всех. Дети пострадали. Жалко детей. Много детей погибло. Было такое, да. Не скрываем. Это на моих руках кровь», – рассказал «вагнеровец».

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