Майор ВСУ: Маленький донецкий город предотвратил второе наступление на Киев 17.04.2023, 15:53

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Александр Ганущин - о ситуации на передовой и возможных дальнейших действиях оккупантов.

Полномасштабная война россии против Украины длится уже 418 дней. Российские оккупационные войска не прекращают попыток захватить Бахмут и окружить Авдеевку в Донецкой области. Очень жарко и в районе Марьинки. О ситуации на передовой, обстановке в Бахмуте и Авдеевке и возможных дальнейших действиях российских оккупантов «Апострофу» рассказал майор 103 бригады ТРО ВСУ, депутат Львовского облсовета Александр Ганущин.

- Что именно происходит сейчас на передовой, какие точки самые напряженные, как меняется ситуация для Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Кременного и Запорожского направления?

- Традиционно очень тяжело в Бахмуте, потому что враг действительно не устает бросать туда живую силу. Пытаются выполнить дедлайн, который они наверняка пообещали путину – о том, что они до 1 мая должны занять Бахмут. Наверняка не смогут, но тем не менее атаки не прекращаются.

Очень тяжело в Авдеевке. Там враг свирепствует с первых дней полномасштабного вторжения. И там тоже враг пытается применить тактику обхода города с флангов. Немного легче в Марьинке, но тоже очень горячо.

Лиманское направление: несмотря на значительные силы, которые там держат русские, они пока застряли в лесах между Кременной и Лиманом. Там каких-то для достижений нет, так же как нет уже долгое время достижений на Купянском направлении. По востоку в принципе все.

По югу: пока враг перегруппировывается, окапывается, а мы в первую очередь наносим удары по их средствам.

По Угледару: враг получил серьезный удар еще несколько недель назад, там ситуация более или менее стабильная. Большие штурмовые группы оккупантов, которые что-то там пробуют, погоды не делают.

В общем, нас очень спасает российская тактика, когда российские генералы считают, что они могут наступать на всех направлениях сразу. Они забывают главное искусство войны, сформулированное еще Карлом фон Клаузевицом, что побеждает концентрация. В российском случае главное искусство – это жуковский вариант – забрасывать живой силой. Пока им это удается. Враг готовится к очередной мобилизации способом, который, наверное, позаимствовал у Китая. Я имею в виду попытку зарегистрировать все повестки в электронном реестре и считать их полученными.

Но нам нужно свое делать, то есть освобождать от врага украинскую землю. Силы неравные, но, безусловно, западная поддержка поможет нам вырваться вперед.

В общем ситуация контролируемая, несмотря даже на место, где тяжелее всего, как в Бахмуте. Ситуация в принципе стабильная. Трудно, но стабильно.

- Многие эксперты проводят определенные параллели между Бахмутом и Авдеевкой и говорят, что россияне пытаются применить такую же тактику: двигаться с флангов и брать не в полное кольцо, но чтобы город был "обхвачен". Дает ли бахмутский опыт какой-то рецепт украинским Вооруженным силам, что можно эффективнее обороняться в Авдеевке, или на самом деле здесь просто количество оружия и живой силы имеет значение, а не какие-то тактические приемы?

- Речь идет скорее о втором варианте, потому что очень отличается оборона одного города от обороны другого. Авдеевка – это почти рядом с Донецком. Это давно мозолит россиянам глаза, но там устоял укрепрайон с самого начала полномасштабного вторжения. По сути, мы в Авдеевке почти на тех же позициях, на которых находились 24 февраля. Как враг не старался отбросить нас, потому что это для него очень серьезный вопрос – наша приближенность к Донецку – он этого сделать не мог. Единственное, что он позаимствовал из бахмутской тактики в данном случае – это собственная тактика попытки обойти город с флангов.

Что касается Бахмута, враг продвигался к краю города несколькими шагами. Решающей, наверное, была ситуация, когда они сумели пробиться в Соледар, потому что к тому времени у них не было возможности обойти город с флангов. Они положили очень много людей в этих зимних атаках, тех же "вагнеровцев", но по сути тактика их начала с этого момента работать. То есть они пытаются – и в принципе им это удается, давайте говорить правду – обходить город с севера, в то время как в Авдеевке им это не удается. Напротив, растянутые линии их коммуникаций не дают им вести эффективно эту тактику. Кроме этого, в Бахмуте тактика просачивания штурмовых отрядов в режиме постоянных человеческих волн уже выходит за любые границы или рамки какой-то военной науки, искусства и т.д.

Есть задача любой ценой взять Бахмут. Возможно, такое сравнение будет уместным: враг сточил в Бахмуте десятки тысяч своего войска – по отдельным оценкам 50 тысяч. Если бы у него была такая группировка сейчас на северном направлении, мы всегда вспоминаем о ней, то он бы пошел из Беларуси. Если бы эту группировку, которая бьется за донецкий маленький городок уже более 250 дней, враг имел сейчас на севере, он бы пошел на Киев. Это говорит о роли и месте Бахмута в современной войне, ибо война ведется именно так. Война ведется на территории, но оборона касается районов обороны. Об этот район обороны враг сточил больше всего сил за всю российско-украинскую войну, начиная с 2014 года.

- Видите ли вы у врага возможности сделать больше, чем сейчас? Накопить больше сил и нажать эффективнее на этих направлениях, либо же они находятся на пике возможного?

- Я вообще считаю, что пик россияне уже прошли, потому что, по сути, вся активная фаза их зимней кампании позади. Сейчас у них цель – максимально дожать с Бахмутом, и хоть что-то сделать с Авдеевкой.

Подчеркиваю, что в январе в этом перечне стоял - да еще как стоял - Угледар. Позиция, которую он контролирует, связана с прохождением сухопутных грузов по железнодорожному пути. Это для них не менее важный вопрос, чем Бахмут. Как только упадет окончательно Крымский мост, у Крыма есть шанс получать снабжение только по этой ветке. Поэтому Угледар в военном смысле, не пропагандистском – более важный вопрос. Там они обломились полностью.

Собственно с момента, когда начало окончательно угасать возле Угледара, уменьшились усилия возле Марьинки. Нет никаких результатов возле Купянска и в направлении Кременная-Лиман. Этот пик уже позади.

Они стараются максимально выполнить какой-то приказ к очередному дедлайну. Их, кстати, уже было четыре в части Бахмута. Но какого-то стратегического шага, приближающего их к целям в войне, они не сделают даже за счет этого. Потому сейчас это больше пропаганда, чем военное искусство. Однозначно главные усилия зимней кампании, которые были направлены, позади.

– Что будет впереди, в следующих кампаниях?

– Все будет зависеть от нескольких вещей. Во-первых, от способности вводить дополнительный мобресурс и поднимать из консервации технику. Во-вторых, от возможностей переходить даже в режиме снарядного голода к каким-либо дополнительным огневым усилениям. Ну и разумеется, будет играть роль моральный дух, потому что после каждого контрнаступления, когда фронт переворачивается, у россиян все грустнее и грустнее. Мы еще далеки от того, что кто-нибудь побежит с поля боя. Также мы далеки от того, что кто-то будет избегать призывных пунктов. Но булькать будет даже в глубинной россии.

Чтобы это дало результат сразу через неделю, месяц, даже полгода – не готов сказать. Вообще-то, все идет в долгую. И свидетельством этого является очень много действий путина и его войск на украинских территориях. Поэтому готовимся к долгой истории, но не забываем также, что мы на своей земле, а они – оккупанты.

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