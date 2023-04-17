Илон Маск запускает Starship: трансляция исторического события 1 17.04.2023, 15:55

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Фото: spacex

Корабль хотят использовать для отправки людей на Марс и Луну.

Компания Илона Маска SpaceX в понедельник, 17 апреля, должна провести первые полноценные летные испытания «полностью интегрированного» 120-метрового комплекса — космического корабля Starship, который в будущем хотят использовать для отправки людей на Марс и Луну, а также сверхтяжелой ракеты-носителя Super Heavy с 33 двигателями Raptor, пишет Naked-science.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) 14 апреля завершило проверку, продлившуюся более 500 дней, и включило пуск с космодрома Бока-Чика в Техасе в график космических стартов.

«FAA определило, что SpaceX соответствует всем требованиям безопасности, экологии, политики, полезной нагрузки, интеграции в воздушное пространство и финансовой ответственности», — говорится в заявлении.

Старт запланирован в промежутке от 08:00 до 10:30 по североамериканскому восточному времени (15:00-17:30 по Минску). Точное время будет зависеть от готовности Starship/Super Heavy и погодных условий. Помимо основной даты, выделено резервное окно с 18 по 21 апреля.

Полет займет примерно 90 минут. После разделения с первой ступенью Starship не будет выходить на орбиту: он достигнет высоты более чем в 230 километров, обогнет часть нашей планеты и сядет в Тихом океане, в 225 километрах от побережья острова Оаху (Гавайи).

У ракеты Super Heavy тем временем будет собственный путь с конечной «мягкой посадкой» в Мексиканском заливе, примерно в 30 километрах от пляжа Бока-Чика. В последующих миссиях она должна вертикально приземляться обратно на стартовую площадку.

Илон Маск призвал общественность «снизить градус» ожиданий, поскольку высока вероятность, что запуск отложат.

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