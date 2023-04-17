54-летней белоруске присудили 1,5 года ограничения свободы за «оскорбление» Лукашенко 1 17.04.2023, 16:39

Решение вынес судья Сергей Василевский.

В суде Пуховичского района 31 марта осудили Аллу Высоцкую по ст. 369 («Оскорбление представителя власти»), ч. 1 ст. 368 («Оскорбление Лукашенко») Уголовного кодекса. Судья Сергей Василевский назначил Алле один год и шесть месяцев ограничения свободы и штраф 1110 белорусских рублей, сообщает правозащитники.

Женщину обвинили в том, что она в апреле 2022 года написала со своего мобильного телефона в одном из телеграм-каналов «оскорбительный комментарий в адрес Лукашенко», а в июле 2022 года — в адрес представителя Вооружённых сил Беларуси.

Алле Высоцкой 54 года. Женщина имеет на иждивении несовершеннолетнего ребёнка.