закрыть
17 апреля 2023, понедельник, 18:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Великобритания проигнорировала запрос лукашистов

1
  • 17.04.2023, 17:58
  • 2,930
Великобритания проигнорировала запрос лукашистов

Генпрокуратура требовала выдать белорусов, подозреваемых в нападении на посольство.

Инцидент у белорусского посольства в Лондоне произошел 19 декабря 2021 года. Сообщалось, что посольство забросали яйцами, а когда к посольству подошел консул, его ударили. МИД заявил о переломе носа, сотрясении мозга и переломе зуба у пострадавшего.

В марте и июне 2022 года Генеральная прокуратура Беларуси просила «компетентное учреждение юстиции» Великобритании выдать Вадима Боговкова, Максима Зуева, Александра Напреенко и Сергея Рябушко для привлечениях их к уголовной отвественности по делу о нападении на посольство, но запросы были оставлены без ответа.

Также Генпрокуратура отмечает, фигурантов не привлекли к ответственности на территории Великобритании. Также сообщается, что белорусская сторона неоднократно просила оказать правовую помощь по уголовному делу, МИД Беларуси направлял запросы в МИД и МВД Великобритании относительно инцидента у посольства, хода и результатов расследования, но официальных ответов не поступило.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

І адзін у полі воін
І адзін у полі воін Міхась Скобла
Между ними, девочками
Между ними, девочками Ирина Халип
Велодорожка ведет в окопы
Велодорожка ведет в окопы Леонид Невзлин
Нельзя верить патологическому лжецу Лукашенко
Нельзя верить патологическому лжецу Лукашенко Артем Черников