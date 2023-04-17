Великобритания проигнорировала запрос лукашистов 1 17.04.2023, 17:58

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Генпрокуратура требовала выдать белорусов, подозреваемых в нападении на посольство.

Инцидент у белорусского посольства в Лондоне произошел 19 декабря 2021 года. Сообщалось, что посольство забросали яйцами, а когда к посольству подошел консул, его ударили. МИД заявил о переломе носа, сотрясении мозга и переломе зуба у пострадавшего.

В марте и июне 2022 года Генеральная прокуратура Беларуси просила «компетентное учреждение юстиции» Великобритании выдать Вадима Боговкова, Максима Зуева, Александра Напреенко и Сергея Рябушко для привлечениях их к уголовной отвественности по делу о нападении на посольство, но запросы были оставлены без ответа.

Также Генпрокуратура отмечает, фигурантов не привлекли к ответственности на территории Великобритании. Также сообщается, что белорусская сторона неоднократно просила оказать правовую помощь по уголовному делу, МИД Беларуси направлял запросы в МИД и МВД Великобритании относительно инцидента у посольства, хода и результатов расследования, но официальных ответов не поступило.

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