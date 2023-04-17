В Минск запускают «золотой» авиарейс из Ирана 17.04.2023, 21:27

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Билеты до $10 тысяч.

Завтра после долгого перерыва из иранской столицы Тегерана в Минск начинают летать самолеты. Правда, цены на билеты могут показаться, мягко говоря, странными: от 3500 долларов в один конец в эконом-классе до 10000 долларов туда-обратно в «бизнесе». Как это вообще возможно, кто же за такие деньги полетит? Нюансы поясняет издание Blizko.by.

Представители Министерства транспорта обещали, что с 26 марта начнутся полеты иранской авиакомпании Mahan Air в Тегеран. Еще в ноябре 2022-го Департамент по авиации выдал перевозчику аккредитацию, но пока ни в сезонном расписании минского аэропорта, ни в системе бронирования самой компании этот рейс не появлялся. И вот теперь вдруг в расписании аэропорта Минск значится рейс этой самой Mahan Air, а на сайте перевозчика можно купить билеты.

Это будет первый за последние почти шесть лет рейс в Иран. Ранее «Белавиа» уже выполняла полеты из Минска в Тегеран с 4 августа 2010 года по 28 октября 2017-го. Но тогда Минск неплохо справлялся с хабовой моделью перевозок, давая возможность пассажирам из Ирана дальше пересаживаться на десятки рейсов в Европу. Сейчас из Минска на Запад путь закрыт.

Что за дикая цена билетов?

Смотрим в систему бронирования. Билет в один конец стоит 146 597 000 иранских риалов в эконом-классе и 268 957 000 риалов в бизнес-классе. Билеты туда-обратно обойдутся в 240 607 000 риалов в «экономе» и 430 327 000 в «бизнесе».

Сколько это в привычных нам единицах? Сейчас официальный курс таков: 1 риал стоит 0,00002368 доллара. Другими словами, за 1 доллар можно получить примерно 42230 риалов. Таким образом, по официальному курсу получается, что билеты в одну сторону в эконом-классе и бизнес-классе стоят 3471 и 6369 долларов соответственно, а туда-обратно — 5698 и 10190 долларов соответственно.

Десять тысяч долларов за 5-часовой полет? Это что, частный бизнес-джет? Нет, не бизнес-джет, а особенности курса иранской валюты.

Из-за девальвации и инфляции в Иране действуют несколько курсов валюты: условно их можно назвать «белый», «черный» и «серый».

«Белый», официальный курс, — это те самые примерно 42 тысячи риалов за доллар. Его используют иранские компании, которые импортируют жизненно важные товары — лекарства, пшеницу, мясо.

Курс NIMA — его можно условно назвать «серым» — используется экспортерами, чтобы ввести в иранскую экономику валюту, полученную от торговли с заграницей. Курс NIMA сейчас составляет примерно 382 000 риалов за доллар. Есть еще курс SANA, его также можно назвать «серым», — он установлен для обменников. По этому курсу доллар стоит примерно 420 000 риалов.

Наконец, «черный» курс — курс на черном рынке — наиболее приближен к реальности: около 515-520 тысяч риалов за доллар. На этом сайте можно отслеживать реальные (то есть, «черные») курсы валют в Иране — те курсы, по которым можно будет купить валюту. Обратите внимание, что используемый термин «томан» — это 10 риалов.

Так, сегодня доллар продают за 51750 томанов — или 517500 риалов. А теперь переводим цены билетов по реальному курсу и получаем:

В одну сторону: 283 доллара в эконом-классе и 520 долларов в бизнес-классе;

Туда-обратно: 465 долларов в эконом-классе и 832 доллара в бизнес-классе.

Таким образом, ничего сверхъестественного, как оказывается, в этих ценах нет.

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