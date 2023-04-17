Маляр: ВСУ в районе Бахмута сегодня совершали активные штурмовые действия 17.04.2023, 22:53

Анна Маляр

Город остается в эпицентре боевых действий.

Украинские защитники в районе Бахмута Донецкой области в понедельник, 17 апреля, совершали активные штурмовые действия. Оккупанты продолжают ровнять город с землей.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

«Идет наступление врага на Востоке. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка», — пишет она.

Маляр добавила, что направления наступательных действий врага безуспешны на Лиманском, Авдеевском, Марьинском и Купянском направлениях.

На Бахмутском направлении, по ее словам, увеличилась интенсивность применения тяжелой артиллерии и авиаударов.

«Враг просто ровняет здания и постройки города Бахмут с землей. Наши защитники совершали сегодня как оборонные действия, так и активные штурмовые», — добавила она.

Маляр поблагодарила ВСУ за сдерживание продвижения врага и его уничтожение.

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