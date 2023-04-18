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На военных сборах под Барановичами умер резервист

  • 18.04.2023, 7:37
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На военных сборах под Барановичами умер резервист

Командование пытается скрыть инцидент.

Во второй половине дня 17 апреля на полигоне «Обуз-Лесновский» под Барановичами умер резервист, призванный на сборы в рамках проверки боеготовности. Об этом со ссылкой на телеграмм-каналы сообщает «Наша Нiва».

Умерший, как утверждается — резервист, призванный на сборы в 11-ю механизированную бригаду, которая дислоцируется в Слониме. Командование пытается скрыть факт смерти человека.

Точная причина смерти пока неизвестна.

Плановая проверка боевой готовности Вооруженных сил Беларуси началась 3 апреля, и на эти сборы людей призывали беспрецедентно брутально, многих поднимали с постели или забирали с работы.

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