В Беларуси за решеткой оказался крупный банкир 18.04.2023, 7:46

Написал комментарии против Лукашенко.

Бывший крупный белорусский банкир оказался за решеткой за комментарии против Лукашенко, cообщает nashaniva.com.

Дмитрий Богуш в прошлом — заместитель председателя правления Технобанка. Он уже четыре месяца за решеткой.

Дмитрий Богуш 18 лет работал в банковской сфере. После занялся бизнесом — владел компаниями, которые устанавливали ветряки в Гродненской области.

Из интервью на БТ становится известным, что его задержали в декабре 2022 года за комментарии, где он якобы угрожал силовикам и Лукашенко. С тех пор Богуш был в СИЗО. На него завели уголовное дело за «разжигание вражды» (ч. 2 ст. 130 УК).

Похоже, что интервью снято в кабинете следователя.

Пропагандистка Анастасия Бенедисюк в интервью выспрашивает бизнесмена, как это он посмел хаять власть, когда хорошо зарабатывал, исправился ли он и будет ли его дочь после учебы работать на государственном предприятии.

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