В Беларуси за решеткой оказался крупный банкир
- 18.04.2023, 7:46
Написал комментарии против Лукашенко.
Бывший крупный белорусский банкир оказался за решеткой за комментарии против Лукашенко, cообщает nashaniva.com.
Дмитрий Богуш в прошлом — заместитель председателя правления Технобанка. Он уже четыре месяца за решеткой.
Дмитрий Богуш 18 лет работал в банковской сфере. После занялся бизнесом — владел компаниями, которые устанавливали ветряки в Гродненской области.
Из интервью на БТ становится известным, что его задержали в декабре 2022 года за комментарии, где он якобы угрожал силовикам и Лукашенко. С тех пор Богуш был в СИЗО. На него завели уголовное дело за «разжигание вражды» (ч. 2 ст. 130 УК).
Похоже, что интервью снято в кабинете следователя.
Пропагандистка Анастасия Бенедисюк в интервью выспрашивает бизнесмена, как это он посмел хаять власть, когда хорошо зарабатывал, исправился ли он и будет ли его дочь после учебы работать на государственном предприятии.