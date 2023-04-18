«Ей было пять-шесть лет, а я выстрелил» 7 18.04.2023, 7:49

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«Вагнеровец» признался в убийствах детей в Соледаре и Бахмуте.

Бывший «вагнеровец» Азамат Улдаров признался в зверствах, которые совершал в Украине по приказу главаря ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина.

В разговоре с основателем российской правозащитной организации Gulagu.net наемник рассказал о жестоких убийствах женщин и детей. Также он заявил, что сделал контрольный выстрел в голову маленькой девочке при зачистке Соледара.

«То, что мы творили, когда заходили в Соледар и в Бахмут, вот это была сцена… Нам дали команду зачистить и уничтожить всех… И мы шли, убивали всех. Были женщины, мужчины, пенсионеры, пенсионерки и дети. Она визжит, она маленький ребенок, понимаешь. Ей пять-шесть лет, а я выстрелил, ты понимаешь, контрольный. Я никого не должен был выпустить, никого. Была дана команда», - признался Улдаров.

По его словам, приказы на зверства отдавал Пригожин. Теперь Улдаров якобы хочет наказать всех, кто причастен к этим зверствам.

«По сути наказать хочу всех. Хочу, чтобы Россия и другие государства знали правду. Я не хочу войны. Я не хочу кровопролития. Я этой рукой выполнил приказ - убил детей», - добавил экс-«вагнеровец».

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