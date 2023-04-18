Пять ядерных держав договорились вытеснить Россию с мирового рынка урана 18.04.2023, 7:51

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иллюстративное фото: naviny.by

Великобритания, США, Канада, Япония и Франция создали альянс.

Пять стран «ядерного клуба» из G7 договорились положить конец господству России на мировых рынках атомной энергетики. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте британского правительства.

Великобритания, США, Канада, Япония и Франция создали ядерный альянс, цель которого — нанести удар по «Росатому» и вытеснить Россию из глобальных цепочек поставок урана.

«Пять стран будут использовать ресурсы и возможности своих секторов гражданской атомной энергетики, чтобы подорвать контроль России над цепочками поставок», — отмечает правительство Великобритании.

«Это соглашение будет использовано в качестве основы для полного вытеснения Путина с рынка ядерного топлива, и сделать это [нужно] как можно быстрее», — подчеркивается в заявлении министра энергетики Великобритании Гранта Шаппса.

Несмотря на рекордное количество санкций со стороны западных стран против России, госкорпорация «Росатом» остается крупнейшим в мире экспортером реакторов и топлива, подчеркивает Bloomberg. США и их европейские союзники уже больше года оценивают возможность ввести жесткие санкции против российского ядерного сектора. Однако блокировка поставок ядерного топлива из России может оказаться чрезвычайно болезненной с экономической точки зрения.

Власти ЕС обсуждали санкции против «Росатома» перед согласованием десятого пакета ограничений: некоторые страны союза настаивали на включение российской госкорпорации в «черный реестр». Однако зависящие от российской атомной энергетики страны, такие как Венгрия и Болгария, выступили против санкций. Несогласие выразила также Франция — один из лидеров Евросоюза по атомной энергетике. Как писало польское издание Polska Agencja Prasowa (PAP), Париж выступал в роли «самого большого сторонника» сотрудничества с «Росатомом». Топливо российской госкорпорации также потребляют в Чехии и Словакии.

Атомная отрасль США также попали под некоторую зависимость от «Росатома»: в 2021 году госкорпорация поставила в Штаты около четверти обогащенного урана, необходимого для 92 реакторов, подчеркивает Bloomberg.

«Мы позволили себе стать зависимыми от слишком небольшого числа источников поставок. Потребуется четыре или пять лет, чтобы заменить те мощности, на которые мир привык полагаться», — сказал Дэн Поунман, главный исполнительный директор Centrus Energy Corp. Эта компания стремится перезагрузить американскую отрасль по обогащению урана.

Тем не менее на прошлой неделе Вашингтон впервые ввел санкции против «дочек» «Росатома». Под ограничения в том числе попала компания «Русатом Оверсиз», отвечающая за продвижение проектов госкорпорации за рубежом, а также Владимирский завод «Точмаш» и Ковровский механический завод, производящие центрифуги для обогащения урана.

Полностью отказались от поставок «Росатома» лишь некоторые европейские страны, в частности Болгария, Финляндия и Словакия. В то же время «Росатом» уже заключает партнерства со странами Африки, Азии и на Ближнем Востоке.

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