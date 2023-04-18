Залил бензином и поджег: «вагнеровец» рассказал о подрыве ямы с десятками пленных ВСУ и дезертирами РФ

Залил бензином и поджег: «вагнеровец» рассказал о подрыве ямы с десятками пленных ВСУ и дезертирами РФ4
- 18.04.2023, 10:23
- 3,472
Боевики продолжают «сдавать» Пригожина.
Экс-командир подразделения ЧВК «Вагнер» признался в умышленном убийстве украинских военнопленных и российских дезертиров.
17 апреля проект Gulagu.nеt опубликовал показания двух уже помилованных Путиным бывших наемников ЧВК «Вагнер», воевавших и выживших в Украине.
Кадры еще одного признания подчиненных Пригожина публикует ТГ-канал «Украина 365».
Один из бывших заключенных рассказал, что по приказу убил более 60 человек украинских военнопленных и российских дезертиров. Он бросил гранату в яму, где оккупанты удерживали этих людей.
«Крики и стоны не доносились. Там эта туша «дышала», а криков не было… Мне был приказ: прийти, взорвать и поджечь. Я же не буду смотреть, сколько там человек дышало, сколько было живых. Я просто увидел своих, доложил командиру. Мне сказали: это уже не наши, валить всех. Все! Что мне было приказано, то я и сделал», - без эмоций рассказал захватчик.
После этого он залил останки бензином и поджег, чтобы уничтожить следы преступления.
Кроме этого, «вагнеровец» рассказал, что в марте 2023 года «зачистили» подвал в Бахмуте с 300-400 гражданскими. Среди убитых были 40 детей.
Как сообщалось ранее, наемник ЧВК «Вагнер» утверждает, что по приказу командования убил 5-летнюю украинку, кроме этого, на месте уничтожали всех людей старше 15 лет из-за татуировок, которые не нравились бывшим заключенным.