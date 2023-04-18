Залил бензином и поджег: «вагнеровец» рассказал о подрыве ямы с десятками пленных ВСУ и дезертирами РФ 4 18.04.2023, 10:23

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Боевики продолжают «сдавать» Пригожина.

Экс-командир подразделения ЧВК «Вагнер» признался в умышленном убийстве украинских военнопленных и российских дезертиров.

17 апреля проект Gulagu.nеt опубликовал показания двух уже помилованных Путиным бывших наемников ЧВК «Вагнер», воевавших и выживших в Украине.

Кадры еще одного признания подчиненных Пригожина публикует ТГ-канал «Украина 365».

Один из бывших заключенных рассказал, что по приказу убил более 60 человек украинских военнопленных и российских дезертиров. Он бросил гранату в яму, где оккупанты удерживали этих людей.

«Крики и стоны не доносились. Там эта туша «дышала», а криков не было… Мне был приказ: прийти, взорвать и поджечь. Я же не буду смотреть, сколько там человек дышало, сколько было живых. Я просто увидел своих, доложил командиру. Мне сказали: это уже не наши, валить всех. Все! Что мне было приказано, то я и сделал», - без эмоций рассказал захватчик.

После этого он залил останки бензином и поджег, чтобы уничтожить следы преступления.

Кроме этого, «вагнеровец» рассказал, что в марте 2023 года «зачистили» подвал в Бахмуте с 300-400 гражданскими. Среди убитых были 40 детей.

Как сообщалось ранее, наемник ЧВК «Вагнер» утверждает, что по приказу командования убил 5-летнюю украинку, кроме этого, на месте уничтожали всех людей старше 15 лет из-за татуировок, которые не нравились бывшим заключенным.

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