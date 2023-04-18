Бои в Бахмуте переместились в центр города: видео уличных сражений 18.04.2023, 10:47

ВСУ заметили изменения среди личного состава врага.

В городе Бахмут Донецкой области боевые действия переместилась в центр города. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram.

«Бои за Бахмут переместились в центральную часть города. Кое-где оккупантов и украинских защитников разделяют считанные метры. Никаких признаков «снарядного голода», о котором ранее заявляли в ЧВК «Вагнер», здесь не замечают. Зато отмечают изменения среди личного состава врага», - говорится в сообщении.

По данным ГПСУ, вместе с другими силами обороны пограничники «охотятся» за вражеской авиацией, «поздравляют» российских захватчиков с последним снегом и спасают собратьев.

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