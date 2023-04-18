Был в Минске: найден «вагнеровец», отдававший приказы о казнях гражданских в Соледаре и Бахмуте

Был в Минске: найден «вагнеровец», отдававший приказы о казнях гражданских в Соледаре и Бахмуте1
- 18.04.2023, 11:06
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Стали известны имена как минимум двух командиров ЧВК.
Приказы на убийство гражданских в Соледаре и Бахмуте могли отдавать «вагнеровцы» Владимир Китаев и Максим Кошман.
Накануне в Сети появились кадры с бывшими «вагнеровцами», которые воевали в Украине, но уже вернулись на родину.
Они признались в убийстве не только украинских военнопленных и дезертиров-наемников, но и гражданского населения Донбасса.
Украинскому журналисту Андрею Цаплиенко удалось идентифицировать личность двух командиров наемников, которые могли отдавать эти самые жестокие приказы, передает dialog.ua.
Один из них — Владимир Китаев, который известен под псевдонимами Айсман и Китаец. Именно он и мог отдавать приказ остальным наемникам об убийствах гражданского населения Соледара и Бахмута в ходе зачисток городов.
Айсмана вспоминает в своем интервью один из бывших наемников Азамат Улдаров, которого Пригожин завербовал на войну в одной из тюрем РФ.
Владимир Китаев в последнее время проживал на Дальнем Востоке. В ЧВК «Вагнер» был завербован в 2015 году. Воевал в Сирии.
Именно он является одним из тех наемников, которые с помощью кувалды расправились с дезертиром из армии Асада.
После этого Китаев отправился на войну в одну из африканских стран.
Еще Улдаров в своем интервью вспоминал второго командира с позывным «Коршун».
В этом случае речь может идти о Максиме Кошмане. Он уроженец Донецкой области. В 2014 году совместно с Гиркиным принимал участие в захвате Славянска. Воевал в рядах так называемого «спецназа Новороссии».
Этот отряд еще в те времена «прославился» пытками и убийствами не только военнопленным, но и гражданского населения.
В 2020 году в ходе спецоперации украинских спецслужб был задержан в Беларуси в составе 32 «вагнеровцев», но позже отпущен Минском.