В Беларуси внесли «поправки» в закон о СМИ 18.04.2023, 12:24

«Оснований» для закрытия будет больше.

Так называемая «палата представителей» приняла в первом чтении законопроект об изменении закона о СМИ.

Как сообщили в пресс-службе «палаточников», проект определяет особенности функционирования новостных агрегаторов и правовой статус их владельцев. Ранее эти нормы были прописаны в указе.

Также документом расширяется перечень оснований для аннулирования свидетельства о государственной регистрации средства массовой информации и ограничения доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию, новостному агрегатору. Какие именно основания предлагается добавить в закон, пресс-служба не уточнила.

В проекте детализированы требования к деятельности владельцев интернет-ресурсов, распространяющих продукцию телевизионных и (или) радиовещательных средств массовой информации.

Кроме того, уточняется порядок деятельности иностранных средств массовой информации на территории Республики Беларусь, закрепляется возможность применения ответных мер в отношении иностранных средств массовой информации, интернет-ресурсов, журналистов иностранных средств массовой информации.

Последние меры, как пояснила перед заседанием «депутат» Лилия Ананич, Мининформ сможет применять в ответ на действия иностранных государств, которые препятствуют распространению информации белорусских медиа.

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