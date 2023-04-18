Майор ВСУ: Путин хочет разделить с Лукашенко ответственность за поражение 6 18.04.2023, 12:43

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Алексей Гетьман

НАТО может сделать «нехорошо» режиму в Беларуси.

Британская разведка заявила, что Россия перебрасывает дополнительные силы на Бахмут. Их снимают с линии фронта в районе Донецка. Сыграет ли это какую-то роль на фронте?

На этот и другие вопросы сайту Charter97.org ответил майор запаса Вооруженных сил Украины, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

- Россияне перебрасывают свои силы на Бахмут как раз из-под Авдеевки. Пытаются уже почти год все-таки этот город захватить, но у них не получается.

Перебрасывают именно десантные войска, чтобы усилить частную военную компанию «Вагнер», которая понесла в Украине очень большие потери. Она уже не представляет из себя серьезную боевую единицу. Если их было осенью, вместе с мобилизованными зеками, около 45 тысяч, то на данный момент осталось меньше 6 тысяч. Естественно, что их решили усилить.

Если говорить о том, удастся ли им захватить Бахмут, то с точки зрения военной стратегии это не даст никаких преимуществ РФ. Если они действительно усилятся живой силой, техникой, артиллерией, то мы отойдем в Часов Яр. Между Часовым Яром и Константиновкой есть уже наши фортификационные сооружения. В принципе, дальше россияне не продвинутся.

Пока можно держать оборону в Бахмуте, то будем это делать. Подчеркну, что команды на отход не было, но когда они в начале этого года усилили атакующие действия на Бахмут, то наше военно-политическое руководство говорило, что если что, то мы оттуда отойдем. В общем, никто не будет держаться за название места.

Сейчас же идут тяжелые бои, мы держим оборону. Город россиянам захватить не удается.

- Касательно обстановки на севере Украины. Есть мнение, что Путин серьезно намерен втянуть Беларусь в войну, потому что это слишком большая возможность для России, чтобы ею не воспользоваться. Вы согласны с этим мнением?

- Путин давно хочет это сделать. Тем не менее думаю, что у Лукашенко какой-то инстинкт самосохранения остался. Он понимает, что если Беларусь непосредственно будет принимать участие в войне своими Вооруженными силами, а не просто предоставлять свою территорию для хранения определенных боезапасов РФ, для тренировки российских военнослужащих и даже, как место откуда могут взлетать МиГ-31 - носители «Кинжалов», то это будет совсем другая история.

Путин мечтает втянуть Беларусь в войну, потому что тогда эта война стала бы уже не российско-украинской, а, можно сказать, мировой. Россияне видят, что они проигрывают на украинском фронте и им надо разделить с кем-то ответственность за проигрыш.

Наивно полагать, что белорусская армия сможет дать какой-то серьезный бой украинской, тем более, что на севере у нас достаточно серьезная группировка. Подчеркну, разделить ответственность за поражение — основная цель Путина.

Если войска Лукашенко полноценно вступят в войну, то он попадет, скорее всего, под такое же уголовное преследование со стороны Международного суда в Гааге.

Если же Путин спровоцирует Лукашенко атаковать какую-то из соседних стран НАТО (Польшу, Литву, Латвию), то может быть так, как он и говорил про «удар по Беларуси с четырех позиций».

Думаю, что страны НАТО будут уничтожать врага, как они всегда это делают. Тогда режиму Лукашенко будет совсем не хорошо. Он может подставить под удар не только свою армию, а и простых белорусов. На войне по другому, к сожалению, не бывает.

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