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Белорусы стоят на защите Бахмута

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  • 18.04.2023, 14:37
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Белорусы стоят на защите Бахмута

Опубликовано видео, посвященное участию полка Калиновского в боях за Украину.

Полк имени Кастуся Калиновского поделился видеороликом, который посвящен участию белорусских добровольцев в защите Бахмута.

- Мы - белорусские воины из полка имени Кастуся Калиновского всегда на острие вражеских атак в самых горячих точках Украины.

Вместе с украинским народом мы с оружием в руках боремся за нашу с вами свободу, - говорят «калиновцы».

Напомним, что российские оккупанты уже 11 месяцев пытаются захватить Бахмут, которые остается эпицентром боевых действий.

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