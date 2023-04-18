Белорусы стоят на защите Бахмута

Белорусы стоят на защите Бахмута3
- 18.04.2023, 14:37
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Опубликовано видео, посвященное участию полка Калиновского в боях за Украину.
Полк имени Кастуся Калиновского поделился видеороликом, который посвящен участию белорусских добровольцев в защите Бахмута.
- Мы - белорусские воины из полка имени Кастуся Калиновского всегда на острие вражеских атак в самых горячих точках Украины.
Вместе с украинским народом мы с оружием в руках боремся за нашу с вами свободу, - говорят «калиновцы».
Напомним, что российские оккупанты уже 11 месяцев пытаются захватить Бахмут, которые остается эпицентром боевых действий.