«Газпром» списал на погоду провал плана Путина заморозить Европу 6 18.04.2023, 19:04

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«Газпром» признал, что Европа смогла благополучно пережить зиму без российского газа.

По итогам отопительного сезона, уровень заполненности подземных хранилищ (ПХГ) в странах ЕС снизился только до 55% и составил 55,4 млрд куб. м, привели в компании данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

При этом в «Газпроме» заявили, что Европе просто повезло. «Пройти отопительный сезон Европе во многом помогла теплая погода зимой. Но гарантий, что природа сделает такой подарок и в предстоящем отопительном периоде, нет», — подчеркнули в концерне.

«Газпром» также отметил, на 16 апреля объем активного газа в ПХГ Европы составил 56,6 млрд куб. м против 58 млрд куб. м. в 2020 году. Чтобы достичь максимального уровня закачки сезона 2019/2020 годов (97,6 млрд куб. м), Европе придется восполнить уже на 1,4 млрд куб. м больше. «Это будет сделать очень непросто с учетом политически мотивированных решений, направленных на отказ от импорта российского трубопроводного газа», — предупредили в компании, добавив, что на объемы топлива на европейском рынке повлияет «конкуренция за СПГ».

В настоящее время единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы остается транзитная ветка через Украину. Южная и Юго-Восточная Европа получает газ по «Турецкому» и «Голубому» потокам. Прокачка по газопроводу «Ямал — Европа» была остановлена в марте. Крупнейшая магистраль — «Северный поток» — полностью прекратила работу после взрыва в конце сентября прошлого года.

По подсчетам Reuters, за первый квартал этого года Европа получила «Газпрома» всего 6 млрд куб. м топлива. В 2022 году Россия поставила туда 62 млрд куб. м при общем объеме экспорта в дальнее зарубежье в 100,9 млрд куб. м. На фоне санкций и отказа европейских стран от контрактов с «Газпромом», доля российского газа на европейском рынке сократилась с 45% в 2021 году до 7,5% в 2022-м.

В сентябре президент Владимир Путин призывал ЕС «одуматься» после ввода санкций, касающихся российских энергоресурсов. В противном случае он обещал не поставлять в регион «ни газ, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут» и резюмировал свою угрозу фразой: «Мерзни, мерзни, волчий хвост» из сказки про лису и волка. О том, что остановка экспорта из России способна «заморозить целые города, целые земли» в Европе, также предупреждал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

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