НАТО и США пока не видели признаков перемещения Россией ядерного оружия в Беларусь 18.04.2023, 20:01

Запад продолжает следить за перемещением ядерного оружия.

НАТО пока не видело, чтобы Россия перебрасывала тактическое ядерное оружие в Беларусь, несмотря на заявления Кремля о намерении сделать это.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает CNN.

«Мы пока не видели никаких изменений в ядерной позиции России, которые требуют каких-либо изменений в нашей ядерной позиции», - заявил он.

Столтенберг рассказал, что угрожающее развертывание Москвы «является частью модели, которую мы наблюдаем на протяжении многих лет — но особенно после вторжения в Украину — опасной и безответственной ядерной риторики».

При этом он добавил, что Североатлантический альянс внимательно следит за ситуацией.

В то же время заместитель госсекретаря США Венди Шерман подтвердила, что Россия еще не перебросила оружие в Беларусь, но назвала эту угрозу «опасной эскалацией, без сомнения».

«Мы все наблюдали и беспокоились, что Владимир Путин применит то, что он считает нестратегическим тактическим ядерным оружием, или предпримет какие-то демонстрационные действия для эскалации, но эскалации с управляемым риском», - заявила она.

Шерман добавила, что Соединенные Штаты очень внимательно следили за этим, и очень важно продолжать следить за перемещением ядерного оружия.

«Я думаю, что его заявление об отправке ядерного оружия в Беларусь - это его попытка использовать эту угрозу управляемым образом», - заявила она.

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