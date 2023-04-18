ВСУ ликвидировали ряд российских офицеров
- 18.04.2023, 23:27
Уничтожены несколько лейтенантов, капитанов и подполковник.
Российские оккупационные войска понесли серьезные потери среди офицерского состава.
В частности, ликвидированы лейтенант Пайзула Магомедов, старший лейтенант Александр Служенко и подполковник Вячеслав Поротиков. Кроме того, уничтожен также капитан Рамзан Каимов.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, известный под позывным Штирлиц во вторник, 18 апреля.
В Сети сообщили о ликвидации командира 8-й роты полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова.