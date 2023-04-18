ВСУ ликвидировали ряд российских офицеров 18.04.2023, 23:27

Иллюстративное фото

Уничтожены несколько лейтенантов, капитанов и подполковник.

Российские оккупационные войска понесли серьезные потери среди офицерского состава.

В частности, ликвидированы лейтенант Пайзула Магомедов, старший лейтенант Александр Служенко и подполковник Вячеслав Поротиков. Кроме того, уничтожен также капитан Рамзан Каимов.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, известный под позывным Штирлиц во вторник, 18 апреля.

В Сети сообщили о ликвидации командира 8-й роты полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова.

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