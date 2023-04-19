Зачем в Японии водители прикрывают колеса дощечками во время парковки? 7 19.04.2023, 10:13

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Японцы известны своим нестандартным мышлением и поведением.

Некоторые лайфхаки, которые используют японские водители, можно брать на заметку и отечественным автолюбителям. Так, туристы, побывавшие в этой стране, обратили внимание на то, что здесь водители при парковке машины прикрывают колеса дощечками.

Многие стали задаваться вопросом, для чего это делается, и пригодиться ли такой фокус дома. Для этого надо подробнее разобраться в данном вопросе, пишет Proautomasla.

Для чего японцы прикрывают колеса дощечками?

Первый раз увидев такое, не сразу можно понять, зачем это делается. Некоторые строили догадки, что это новый способ защиты от угона или эвакуатора. Но это совсем не так. На самом деле дощечки необходимы, чтобы защитить колеса от бродячих собак. Дело в том, что в некоторых городах Японии есть очень много бездомных животных. Они передвигаются по улицам городов и помечают территорию.

А так как собак может быть очень много, то колеса припаркованного автомобиля могут пострадать за день очень существенно. А прибавить к этому местный климат с высокой влажностью и температурой, и можно представить, какой запах будет исходить от колёс. Кроме того, он еще и проникает в салон автомобиля.

Бороться с собаками японцы не могут, поэтому придумали такой способ с дощечками. При этом не стоит переживать по поводу того, что собаки испачкают средство защиты. Однако на деле выходит, что псы обходят фантики стороной и даже не пытаются их пометить.

С чем это связано?

Все дело в угле наклона. Для собак это является неудобной поверхностью, и они предпочитают выбирать место получше. Удивительно, но такой способ защиты используется и на людях. Например, в Англии часто рядом с рабами делают стены с уклоном. Клиенты, даже в пьяном виде, понимают, что это будет неудобно и стараются найти другое место.

Таким образом, если у вас в городе бродячие собаки доставляют неприятности, можно использовать лайфхак, придуманный жителями Японии и избавить свои колеса от неприятного запаха. Достаточно просто подготовить четыре фанеры или деревянные пластины и возить их с собой в багажнике. При парковке их нужно просто поставить у каждого колеса и не бояться уличных собак.

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