СМИ: Аксенов готовит «дорогу жизни» для бегства из Крыма 3 19.04.2023, 11:18

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Главарь российской администрации издал распоряжение.

Пособники оккупантов и предатели не особо возлагают надежды на Крымский мост при бегстве, когда ВСУ зайдут на полуостров.

В предвкушении контрнаступления крымские и мелитопольские гауляйтеры засуетились и готовят пути отхода.

На планы бегства красноречиво намекают действия оккупационных «властей», передает dialog.ua.

Так, сначала фейковый «глава» Крыма Аксенов заявил об отмене обязательного досмотра автомобилей на выезде с полуострова.

Затем это подтвердил мелитопольский гауляйтер Сигута, то есть у всех, кто будет заезжать в Крым из Мелитополя и других оккупированных территорий, автомобили на предмет безопасности на КПП будут проверять, а вот выезжающим - «зеленый свет».

«А теперь объясняем, для чего так необходима эта инициатива. В случае подрыва Крымского моста именно сухопутный коридор станет той единственной «дорогой жизни» для коллаборантов, чтобы сбежать с полуострова по сухопутному коридору через Мелитополь, далее на Мариуполь, Донецк и в РФ», - пишет «РИА Мелитополь».

Таким способом оккупанты хотят избежать давки во время бегства при наступлении ВСУ. Стоит отметить, что уже сегодня трафик в этом направлении перегружен.

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