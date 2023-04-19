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В Луганской области десантники ВСУ уничтожили два вражеских танка

  • 19.04.2023, 16:28
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В Луганской области десантники ВСУ уничтожили два вражеских танка

Экипаж скрылся, оставив открытыми люки на башне. 

В Луганской области бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Вооруженных сил Украины уничтожили два танка российских оккупантов.

Об этом пресс-служба бригады сообщила на своей официальной странице в социальной сети «Фейсбук», обнародовав снятое беспилотным летательным аппаратом видео финального этапа уничтожения одного из танков.

Экипаж скрылся, оставив открытыми люки на башне. Ролик показывает, как дрон добил танк, чтобы захватчики не эвакуировали его на ремонт.

Две ручные гранаты попали в открытый люк и взорвались внутри танка, вызвав внутренний пожар. Третья разорвалась на башне, не нанеся ей существенного вреда.

А вот внутренний пожар сделал любой ремонт бессмысленным.

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