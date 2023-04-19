ПВО Украины уничтожила два российских беспилотника над Бахмутом
- 19.04.2023, 17:23
Бахмутское направление остается эпицентром российского наступления.
Украинские силы ПВО уничтожили российские беспилотники «Орлан» и ZALA над Бахмутом.
Об этом в телеграмме сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.
«Минувшей ночью, кроме живой силы и техники оккупанта, подразделениям ПВО также удалось уничтожить 2 БПЛА агрессора: «Орлан» и ZALA. Бахмут стоит», - написал Сырский в Telegram.
Генерал-полковник также напомнил, что Бахмутское направление остается эпицентром российского наступления. Враг концентрирует в Бахмуте наибольшее количество своих сил и мечтает полностью взять город под свой контроль.