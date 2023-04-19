ПВО Украины уничтожила два российских беспилотника над Бахмутом 19.04.2023, 17:23

Бахмутское направление остается эпицентром российского наступления.

Украинские силы ПВО уничтожили российские беспилотники «Орлан» и ZALA над Бахмутом.

Об этом в телеграмме сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.

«Минувшей ночью, кроме живой силы и техники оккупанта, подразделениям ПВО также удалось уничтожить 2 БПЛА агрессора: «Орлан» и ZALA. Бахмут стоит», - написал Сырский в Telegram.

Генерал-полковник также напомнил, что Бахмутское направление остается эпицентром российского наступления. Враг концентрирует в Бахмуте наибольшее количество своих сил и мечтает полностью взять город под свой контроль.

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