«Как мы можем доверять властям?»: в РФ бунтуют жители приграничных сел Брянщины 19.04.2023, 17:37

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Сельчане недовольны войной.

Жители брянских сел Запесочье, Витемля и Евдоколье, граничащих с Украиной, недовольны войной и требуют защиты от диктатора РФ Владимира Путина.

Женщины записали гневное видеообращение к властям, которое распространили местные и оппозиционные паблики. Государственные СМИ его проигнорировали, передает Диалог.UA.

Жительницы недовольны тем, что подрываются на минах, но об этом молчат и журналисты, и власти.

«У нас есть парень погибший, у нас есть два пограничника раненые. Это нигде не афишируется. Мы устали от лжи! Как мы можем доверять нашим властям, когда нас обманывают? Мы не знаем правды… Сейчас идут праздники. Люди не могут прийти на кладбище, чтобы элементарно убрать, поставить цветочки нашим родным. Нам запретили, потому что все заминировано. Как жить дальше, мы не знаем», - говорят женщины.

Показательно, что власти РФ никак не озаботились безопасностью своих приграничных населенных пунктов, которые оказались в зоне боевых действий. Эвакуации населения не происходит, нет ни бомбоубежищ, ни даже звуковых оповещений тревог.

«Мы хотим жить в безопасности, растить детей», - заявляют россияне.

Показательно, что возмущены они не только из-за войны. Жители высказали претензии властям из-за отсутствия дорог и Интернета, из-за чего дети не получают школьного образования.

«У нас дети в школу не ходят уже третий год, дистанционка стоит, а Интернета нет! Наши дети не получают того образования, которое должны. Они ни в одно учебное заведение не поступят… У нас дороги, которые невозможно просто проехать… Пока человека тяжелого будут везти по скорой, он просто умрет в этой дороге. Они (медики - ред.) даже не хотят к нам ехать: у нас дорог нет! Это просто какой-то ад. Мы люди! Мы живые!» - пожаловались жители приграничных сел.

Власти РФ никак на обращение не отреагировали.