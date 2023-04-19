Российские штурмовики пытались атаковать украинских защитников в Бахмуте
- 19.04.2023, 22:02
Группа нападавших была ликвидирована.
Украинские пограничники в районе Бахмута Донецкой области в среду, 19 апреля, отразили российский штурм. Группа нападавших была ликвидирована.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в Telegram.
Пограничники рассказали, что российские штурмовики приблизились к позициям украинских защитников и пытались их захватить.
«От наших бойцов противника ждал позиционный бой, в котором часть оккупантов обезврежена, а огонь пограничников еще настигал уцелевших», — говорится в сообщении.