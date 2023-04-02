Полковник ВСУ предположил, какие варианты дальнобойного оружия может предоставить Украине США 2.04.2023, 3:15

Лучше ATACMS могут быть только ракеты PrSM для HIMARS.

Недавно в своем интервью глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Украина не получит ракеты ATACMS. Мол, у США их мало и страна должна убедиться в достаточном запасе. В то же время рассматриваются другие варианты. Вероятно, это могут быть крылатые ракеты типа SCALP.

Об этом «24 Каналу» заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он отметил основные преимущества крылатых ракет типа SCALP, или Storm Shadow как их еще называют.

Лучше ATACMS могут быть только ракеты PrSM для HIMARS. Если первые имеют дальность поражения до 300 километров, то вторые – до 500 километров. PrSM несут новую боеголовку осколочно-фугасного типа. Впрочем, вряд ли их передадут Украине, считает военный эксперт. Скорее всего, это будут определенные крылатые ракеты, или беспилотники.

- Беспилотники ударно-разведывательные, или те же камикадзе. Оптимальный вариант – крылатые ракеты типа SCALP, Storm Shadow их еще называют, если это британский вариант, – отметил эксперт.

Преимущества SCALP

Это авиационная крылатая ракета, которую вроде бы могут адаптировать под украинский бомбардировщик Су-24. Дальность ее полета составляет более 250 километров, высота – от 30 до 40 метров, а скорость – до 1000 километров в час.

- Если нам достаточно их передадут, то они выполнят те же задачи, что и ATACMS. А по некоторым позициям даже лучше. Некие модификации этих ракет уходят до 500 – 600 км. Мы сможем с ними работать. Есть определенные системы пуска и воздушного, и наземного типов. Думаю, это хорошая замена ATACMS, – отметил Роман Свитан.

Также он добавил, что решение не передавать ATACMS связано с какими-то вероятными политическими договоренностями США с другими странами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».