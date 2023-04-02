Авиация и ракетчики ВСУ разгромно ударили по россиянам 2.04.2023, 4:20

Уничтожены два склада боеприпасов оккупантов.

Авиация Сил обороны Украины за 1 апреля нанесла восемь ударов по районам сосредоточения российских войск. Как сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и два склада боеприпасов россиян.

Кроме того, отмечается, что 1 апреля российские войска всего нанесли два ракетных, 25 авиационных ударов и совершили шесть обстрелов из реактивных систем залпового огня.

- Не имея желаемых результатов в поле боя, враг продолжает цинично вести войну против мирных граждан…. Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, - предупредили в Генштабе ВСУ.

Напомним, общие боевые потери Российской Федерации в Украине с начала широкомасштабного вторжения предварительно составляют около 173 тысяч 990 человек личного состава.

Также Россия потеряла: 3 тысячи 616 танков, 6 тысяч 981 боевых бронированных машин, 2 тысячи 683 артиллерийских систем, 527 РСЗО, 279 средств ПВО, 306 самолетов и 291 вертолет.

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