В Ростове-на-Дону прогремел мощный взрыв 1 2.04.2023, 8:11

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Сотрясло и находящийся в 40 км Новочеркасск.

Вечером 1 апреля в российском городе Ростов-на-Дону раздался сильный взрыв. Случилось это примерно в 22:18 (по Минску).

Информацию о взрыве распространяют российские телеграммы-каналы. Что именно стало причиной громкого звука – пока не сообщают, передает «24 канал».

Судя по записям видеокамер, грохот раздался в 22:18. На земле ощутили ударную волну. Некоторые очевидцы сообщают о дальнейшем гуле реактивных двигателей. Власти официально никак не прокомментировали эту информацию.

Кроме того, местные телеграмм-каналы сообщают, что взрывы слышны в городе Новочеркасске, что в 40 километрах от Ростова.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, в Ростове-на-Дону после взрыва загорелось здание пограничной службы ФСБ. Погибли, вероятно, 4 человека.

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