ВСУ мощно ударили «Точкой-У» по оккупантам в Бахмуте 1 2.04.2023, 8:45

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Россиян разгромили в районе завода АЗОМ.

Украинские военные показали мощное попадание по скоплению сил оккупантов на территории Артемовского завода обработки металлов (АЗОМ) в Бахмуте, которое, вероятно, удалось осуществить ракетой «Точка-У».

Соответствующее видео опубликовал украинский журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram. В кадре виден масштабный «прилет», сила которого удивила даже бойцов ВСУ.

«Это было красиво. Точечка наша», - говорит один из них.

Вдохновившись «работой» ракеты по оккупантам другой украинский солдат с юмором отвечает: «Заказывай вторую».

Как сообщал сайт Charter97.org, ВСУ вернули ключевые позиции вокруг Бахмута, выбив оттуда войска РФ.

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