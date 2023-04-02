ВСУ мощно ударили «Точкой-У» по оккупантам в Бахмуте

ВСУ мощно ударили «Точкой-У» по оккупантам в Бахмуте1
- 2.04.2023, 8:45
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Россиян разгромили в районе завода АЗОМ.
Украинские военные показали мощное попадание по скоплению сил оккупантов на территории Артемовского завода обработки металлов (АЗОМ) в Бахмуте, которое, вероятно, удалось осуществить ракетой «Точка-У».
Соответствующее видео опубликовал украинский журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram. В кадре виден масштабный «прилет», сила которого удивила даже бойцов ВСУ.
«Это было красиво. Точечка наша», - говорит один из них.
Вдохновившись «работой» ракеты по оккупантам другой украинский солдат с юмором отвечает: «Заказывай вторую».
Как сообщал сайт Charter97.org, ВСУ вернули ключевые позиции вокруг Бахмута, выбив оттуда войска РФ.