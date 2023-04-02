В Брянской области РФ мобилизованный взял в заложники 10 военных с офицерами 5 2.04.2023, 9:14

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Он узнал о гибели своих племянников на войне в Украине.

В Брянской области мобилизованный взял в заложники около 10 военных. Он узнал, что на войне в Украине погибли его родные.

По информации «Базы», инцидент произошел в деревне Плавна. 35-летний мобилизованный из Самарской области узнал о гибели своих племянников на войне в Украине, после чего взял в заложники трех офицеров и от трех до пяти мобилизованных в местном доме культуры. Он был вооружен автоматом, также у него были гранаты, которые он угрожал применить в случае необходимости. Никаких требований мужчина не выдвигал.

Полиция окружила дом культуры и нашла переговорщика — с мобилизованным попытался договориться командир его воинской части. Через час ему это удалось — мобилизованный отпустил заложников и сдался.

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