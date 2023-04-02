Си Цзиньпин отвел Путину унизительную роль 2.04.2023, 10:35

3,546

Глава РФ дешево поступился суверенитетом.

Визит китайского лидера Си Цзиньпина в Москву очень «напряг» США и весь коллективный Запад, так как свидетельствует, что Китай начинает двигаться к следующему переделу мира, считает исполнительный директор Украинского института будущего и советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко. Такое мнение он выразил в интервью главному редактору интернет-издания gordonua.com Алесе Бацман.

По его словам, после поездки Си Цзиньпина стало понятно, «особенно по очень болезненной и напряженной реакции из Вашингтона», что этот визит «очень напряг Вашингтон, очень напряг все столицы так называемого коллективного Запада», и мир будет готовиться к более глобальным войнам, чем война Украины и России.

Денисенко пояснил, что, оценивая последствия этого события, нужно смотреть на две вещи: первая – это отношения России и Китая, вторая – это глобальное противостояние США и Китая.

«Прежде всего это был политический жест, направленный Соединенным Штатам Америки... Несколько месяцев назад Си Цзиньпин сказал, что мир движется к биполярному миру, где будет два полюса: один называется «Китай», а второй называется «Вашингтон». И де-факто это означает то, что он предлагает двигаться к Ялтинским договоренностям – 2, то есть к следующему переделу мира. И в данном случае визит в Москву показал, что Си Цзиньпин начинает двигаться в этом направлении», – считает Денисенко.

Он обратил внимание, что этот визит прошел на фоне дипломатической победы КНР на Ближнем Востоке, где именно благодаря Китаю удалось договориться о примирении между Ираном и Саудовской Аравией.

«Если говорить об оси, вероятно, скажем так, ось Саудовская Аравия – Китай – Россия – это действительно становится достаточно серьезной, значимой проблематикой для США... Это был огромный удар для США и особенно для Израиля. Потому что Израиль все-таки полагал, что саудиты помогут им воевать против Ирана... Это великая дипломатическая победа Китая на Ближнем Востоке, где он становится серьезным игроком, которым он никогда не был вообще на этих территориях», – подчеркнул эксперт.

При этом, по его оценке, зайдя в Россию, Си Цзиньпин «получил все, что только мог захотеть» от президента РФ Владимира Путина.

«[Какую роль в этом новом переделе мира Си Цзиньпин отводит России?] Слабого, контролируемого, технологически и экономически зависимого вассала Китайской Народной Республики», – отметил Денисенко.

По его мнению, если проанализировать подписанные в Москве договоренности, РФ от встречи не получила ничего, кроме, вероятно, политических и физических гарантий безопасности Путина на ближайшее время.

По выражению советника главы МВД Украины, Путин, в сущности, «променял вассалитет на собственную персональную безопасность».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».