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В Мелитополе российскую военную технику разгромили в районе локомотивного депо

  • 2.04.2023, 11:22
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В Мелитополе российскую военную технику разгромили в районе локомотивного депо

В городе с утра раздаются мощные взрывы.

В воскресенье, 2 марта, в Мелитополе Запорожской области раздаются взрывы. Известно, что есть попадание в районе локомотивного депо.

Об этом сообщает в Telegram городской голова Мелитополя Иван Федоров.

«Взрывное воскресенье для оккупантов в Мелитополе. В городе раздаются взрывы», - написал он.

По словам Федорова, не везет оккупантам Мелитополя с локомотивным депо.

«Уже третий раз за неделю что-то там взрывается. Жители фиксируют черный дым. Мы собираем данные о ликвидированной технике», - добавил мэр города.

Как сообщалось, в среду, 29 марта, в Мелитополе Запорожской области снова гремели взрывы. На этот раз - в районе подстанции локомотивного депо, в некоторых районах города пропал свет.

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