Уголовники и наивные: как россияне просят убежища в Беларуси 2 2.04.2023, 12:09

5,584

Вскрылись интересные факты.

Десятки граждан России обращались за беженством и защитой в… Беларусь. Эти данные «Еврорадио» получило от «Кибер-партизан», которые еще в 2021-м получили доступ к государственной системе «Беженцы».

Беларусь, защити от России!

«В ситуации с правами человека в России сохранилась негативная динамика. За редким исключением, реакция государства на нарастающий гражданский активизм носила репрессивный характер и сводилась к запретам, ужесточению законодательства и политически мотивированным административным и уголовным преследованиям», — это не доклад ООН или ОБСЕ, это текст из докладной записки МВД Беларуси.

Такие обоснования и анализ специалисты пишут для каждого просителя беженства в Беларуси. При этом, во всяком случае до 2020-го, сотрудники МВД писали адекватные докладные записки: например, что в Украине нет притеснения русскоязычных, а в каких-то странах есть настоящие проблемы.

Вынуждены были в белорусском МВД рассмотреть и около сотни заявок от российских граждан, которые хотели найти защиту в республике. Спойлер: не нашли.

Факт притеснения не доказан

Старейшая запись с российским гражданином в АС «Беженцы» датирована 2007 годом, последние – 2017-м годом.

Среди 102 записей большинство – от жителей кавказских регионов России: Чечни, Ингушетии, Дагестана. Были, конечно, и заявки из Ленинградской области, и из Вологодской.

«… находится в СИЗО №1 для экстрадиции в Молдову, где осужден к 15 годам л/с за мошенничество», — указано в документах МВД по итогам рассмотрения заявки Игоря П., гражданина России, в 2016 году.

Любопытная заявка на беженство была от Владимира С. за 2011 год. Почитайте отрывок из «объективки» от МВД:

«Заявитель утверждает, что он был похищен группой лиц, которые принадлежали к движению «Русское Национальное Единство» и партии «Наши», и до июня 2010 года удерживался в заброшенном доме недалеко от г. Барнаула. Похитители использовали заявителя в качестве рабочей силы и периодически избивали», — писали сотрудники МВД.

Однако позже, анализируя показания Владимира С. и факты, полученные от других органов, история о похищении русскими националистами называется вымышленной — следовательно, не находят причин для предоставления статуса беженства. Но и не только. Почитайте выдержку:

«В.В. заявил об опасениях стать жертвой преследований в государстве гражданской принадлежности по признаку национальности, так как он является поляком. Однако указанные заявителем опасения необоснованны и не подтверждаются информацией по стране

[…]

В.В. заявил об опасениях подвергнуться преследованиям за свое вероисповедание со стороны представителей движения РНЕ и «Наши». Однако информация, представленная заявителем относительно указанных преследований, признана вымышленной.

[…]

В.В. также заявил об опасениях преследования в Российской Федерации по причине принадлежности к определенной социальной группе – сексуальных меньшинств. Однако указанные опасения также необоснованны, так как заявитель не представил сведений, подтверждающих его опасения».

В итоге, расписывая на несколько страниц всю вольницу, которая есть в России, Владимиру С. отказывают в предоставлении беженства и решают депортировать его.

Часть заявителей-россиян подавали заявления о предоставлении статуса прямо из СИЗО или ИВС — после короткой проверки их депортировали назад, где они пытались скрыться от уголовного преследования. Например, так в Беларуси хотел спрятаться Иван Ч., который сбежал от службы в армии в Брест.

«В ходатайстве о защите И.Ч. указал, что опасается возвращаться в Российскую Федерацию по причине опасений подвергнуться уголовному преследованию из-за самовольного оставления расположения военной части, в которой он проходил срочную военную службу, и недоверия к органам судебной и исполнительной власти РФ», — писали в заявлении.

Однако позже также указали: бегство от армии — не повод для получения статуса беженца, а с органами власти в РФ якобы все хорошо, поэтому Ивана нужно выслать. Вероятно, так и было сделано. Сейчас полный тезка и ровесник Ивана Ч. живет в родном регионе и работает методистом.

Отказано, отказано, отказано

Данные, полученные из АС «Беженец», отрывочные, однако позитивных решений по заявкам среди них «Еврорадио» не нашло. Поводы, по которым обращались россияне за беженством в РФ, разные: от опасений из-за сексуальной ориентации до политических взглядов и исповедания религии.

Что делали с теми, кому отказали? Высылали назад в Россию, из которой они почему-то пытались бежать в Беларусь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».